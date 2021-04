Tokio (ots/PRNewswire) - G-SQUAD PRO Modell mit Unterstützung für eine Vielzahl von SportartenCasio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der GSW-H1000 bekannt, einer G-SQUAD PRO Smartwatch, die von Wear OS by Google angetrieben wird und mit Funktionen ausgestattet ist, die Ihnen helfen, mithilfe von Aktivitätszielen und Fitness-Tracking fit zu bleiben. Die GSW-H1000 ist das neueste Mitglied der sportlichen G-SQUAD Linie von stoßfesten G-SHOCK Uhren.Die neue Smartwatch ist mit der ganzen Robustheit einer G-SHOCK ausgestattet, stoßfest und wasserdicht bis zu 200 Metern. Sie ist auch die erste G-SHOCK Smartwatch, die mit Wear OS von Google läuft. Als Flaggschiff der sportlichen G-SQUAD-Linie eignet sich der GSW-H1000 für eine Vielzahl von Sportarten - von Aktivitäten wie Laufen, Indoor-Workouts, Rennradfahren und Schwimmen bis hin zu extremeren Aktivitäten wie Surfen und Snowboarden.Die neue Uhr verfügt über einen optischen Sensor zur Messung der Herzfrequenz sowie über einen Kompass, Höhen-/Luftdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, GPS-Funktionalität und mehr. Dieses leistungsstarke Hardware-Profil ermöglicht es der Uhr, die Daten zu Entfernung, Geschwindigkeit und Tempo zu erfassen, was für Personen, die körperlich trainieren, sehr nützlich ist. Das zweischichtige Monochrom- und Farbdisplay verfügt über eine Benutzeroberfläche mit einem dreistufigen Layout, das der Benutzer an seine Ziele anpassen kann, so dass er mehrere Datenpunkte auf einen Blick zur Hand hat.Das Design der GSW-H1000 bietet auch eine kompromisslose Verpflichtung zur Tragbarkeit, mit einem weichen Urethanband, das Flexibilität und Haltbarkeit bietet, sowie speziellen Komponenten, die zwischen dem Band und dem Gehäuse eingesetzt werden, um einen sehr komfortablen Sitz zu gewährleisten.Weitere Informationen: https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/GSW-H1000-1/* App-Bildschirme können in der offiziellen Version abweichen.* Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Casio Computer Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz.* Google, Wear OS by Google und andere Marken sind Marken von Google LLC.* Andere Dienst- und Produktnamen usw. sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1478005/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1478004/image_2.jpgPressekontakt:CASIO PR+81-3-5334-4830Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112802/4879274