Conzzeta: Verkauf von FoamPartner vollzogen



01.04.2021 / 07:00 CET/CEST

Umsetzung der Fokussierungsstrategie

Verkauf von FoamPartner vollzogen Zürich, 1. April 2021 - Conzzeta meldet den Vollzug des Verkaufs des Geschäftsbereichs FoamPartner an Recticel, den belgischen Spezialisten für Polyurethanchemie mit Sitz in Brüssel und Kotierung an der Euronext (REC). Der Verkauf erfolgte im Kontext der strategischen Transformation der Conzzeta Gruppe mit der Fokussierung auf den Geschäftsbereich Bystronic und war am 10. November 2020 mit einer Enterprise Value-Bewertung von CHF 270 Mio. angekündigt worden. Der Kontrollwechsel erfolgte per 31. März 2021 mit der entsprechenden Dekonsolidierung. Michael Riedel, CEO von FoamPartner, scheidet damit aus der Konzernleitung von Conzzeta aus. Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: «Der Verkauf von FoamPartner ist ein weiterer konkreter Schritt hin zur angekündigten Fokussierung auf Bystronic. Wir wünschen dem Team von FoamPartner unter dem neuen Besitzer Recticel viel Erfolg bei der Weiterentwicklung der Geschäftsaktivitäten.» 2020 trug FoamPartner als Teil des Segments Chemical Specialties etwas über 20% zum Umsatz von Conzzeta bei. Der Nettogeldzufluss aus der Devestition wird bei rund CHF 250 Mio. liegen, wovon eine Restzahlung von CHF 20 Mio. im Januar 2022 erfolgen wird. Aufgrund der nach Swiss GAAP FER erfolgswirksamen Verbuchung von historisch mit dem Eigenkapital verrechneten Goodwillpositionen und Währungsumrechnungsdifferenzen resultiert für das 1. Halbjahr 2021 ein Veräusserungsverlust im Umfang von etwas über CHF 80 Mio.

Über Conzzeta

Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Conzzeta hat im Dezember 2019 die strategische Fokussierung auf den Bereich Blechbearbeitung angekündigt und den Verkauf aller anderen Aktivitäten. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

