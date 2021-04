The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2021ISIN NameUS83368TAE82 SOC GENERALE 16/21FLR MTNDE000HLB3DA3 LB.HESS.-THR.IS.07A/2016AU3SG0001258 NSW TREASURY CORP. 2021DE000HLB3Z36 LB.HESS.THR.CARRARA04C/19DE000A1R00F1 SACHSEN-ANH.LS 14/21XS1197832915 COCA-COLA CO. 15/23XS1976945995 ING BANK 19/21 FLR MTNDE0004778469 EURO-DM SEC.D86/21 NKUS83368TAD00 SOC GENERALE 16/21 MTNUS89236TCZ66 TOYOTA MOTOR CRD 2021 MTNDE000RLP0116 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2011XS0422620566 FIRSTGROUP 09/21USU05375AP26 AVIS BUDGET CAR.R. 16/24CH0239322495 RABOBK NEDERLD 14-21 MTN