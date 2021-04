"Wir sehen eine deutliche Belebung im frühzyklischen Geschäft", sagte Finanzchef Timo Ihamuotila in einem Interview mit dem Finanzportal "The Market", welches am Donnerstag publiziert wurde.Dies betreffe die Geschäftsbereiche Elektrifizierung, Teile des Bereichs Motion sowie Robotics & Discrete Automation. Eine Belebung ...

