DJ Heil sieht deutliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich erfreut über die verbesserte Lage am deutschen Arbeitsmarkt im September gezeigt. "Wir beobachten eine deutliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt und sinkende Arbeitslosenzahlen", erklärte er in einem Statement. "Besonders erfreulich ist, dass der Einfluss der Pandemie auf den Arbeitsmarkt immer kleiner wird und die Erwerbstätigkeit deutlich wächst."

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 30.000, die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte bei 5,5 Prozent. Ohne Saisonbereinigung verringerte sich die Arbeitslosenzahl um 114.000 auf 2,465 Millionen, und die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,4 Prozent.

Heil betonte allerdings, "besonderes Augenmerk" brauche auch in der Zukunft die Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit. Im September waren nach seinen Angaben 1,03 Millionen Menschen zwölf Monate oder länger arbeitslos - im Vergleich zum September 2019 ein Plus von 317.000 Menschen. "Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich deutlich", konstatierte der Arbeitsminister. Hingegen liege die Zahl arbeitsloser junger Menschen mit 218.000 wie 2019 auf dem geringsten Septemberniveau seit der Wiedervereinigung. "Eine Entwicklung, die sehr erfreulich ist und die sich fortsetzen muss."

Heil betonte, es zeige sich, dass es richtig gewesen sei, die Sonderregeln zum Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres zu verlängern. Denn trotz sinkender Zahlen befänden sich nach wie vor viele Menschen in Kurzarbeit. Dass im Juli knapp eine Millionen Menschen in Kurzarbeit gewesen seien, zeige, dass Kurzarbeit zentral im Übergang hin zu einem sich normalisierenden Arbeitsmarkt bleibe, bei dem einige Branchen noch immer unter Materialengpässen litten. Die Tendenz für den beginnenden Herbst sei "jedoch vielversprechend".

September 30, 2021 07:11 ET (11:11 GMT)

