Breitenbach (pta005/01.04.2021/07:00) - Der Von Roll Gruppe ist es gelungen die seit Jahren ungenutzten Flächen am Standort Breitenbach zu veräussern. Erwerber ist die Steiner Investment Foundation, die eng mit der Steiner AG, einem der grössten Immobilienentwickler in der Schweiz zusammenarbeitet.

Der Übergang ist für beide Seiten sehr attraktiv. Die von der Steiner Investment Foundation erworbenen Grundstücke befinden sich an zentraler Lage der Gemeinde Breitenbach und eignen sich somit für die Erweiterung von Wohn- und Gewerbeflächen. Die Von Roll Gruppe realisiert mit dem Verkauf einen hohen Liquiditätszufluss, der vollständig für zukünftiges Wachstum investiert werden soll.

Die heute am Standort Breitenbach angesiedelte Produktion und Verwaltung bleiben auch zukünftig in vollem Umfang auf den verbleibenden Flächen bestehen.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.

