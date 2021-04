Nach einer Quartalsumfrage (Tankan) der japanischen Notenbank unter rund 10.000 Unternehmen des Landes stellt sich heraus, dass der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum März von minus 10 auf plus 5 gestiegen ist. Damit sind die Optimisten in der Industrie erstmals seit sechs Quartalen in der Mehrheit. Viele Ökonomen in Tokio hatten zwar mit einer weiteren Verbesserung der Stimmung gerechnet, allerdings nicht so deutlich...



