Wenn du neu beim Investieren bist, kann das alles ziemlich entmutigend erscheinen. Um die Dinge weiter zu verkomplizieren, gibt es viele Experten, die Bücher schreiben oder in den Medien auftreten, und sie haben keinen Mangel an Ratschlägen. Einiges davon ist richtig, aber es ist ein bisschen viel auf einmal. Bevor du an diesen Punkt kommst, gibt es bestimmte Schritte, die du unternehmen kannst, um dich für den Erfolg vorzubereiten. Während Investieren eine persönliche Erfahrung ist, ist es nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...