Asien entwickelt sich heute früh sehr freundlich. Die Börsenplätze in der Region haben die gute Stimmung der Wall Street übernommen und steigen mehrheitlich am ersten Tag des neuen Quartals. Die Futures deuten ebenfalls auf eine positive Eröffnung des europäischen Handels hin. So notiert der DAX-Future bei 15.043 Punkten, der S&P 500 Future steigt leicht um 0,10 % auf 3.971 Punkte und der Nasdaq-Future wird sogar 0,40 % höher bei 13.143 Punkten gesehen.Anzeige:Frankfurt zeigte sich am letzten Handelstag des 1. Quartals sehr zurückhaltend. Der DAX stagnierte auf hohem Niveau bei 15.008,34 Punkten, ebenso wie der MDAX, der bei 31.717,36 Punkten schloss. Der SDAX gab um -0,36 % auf 15.447,68 Punkte ab. Der Tagesgewinner war der TecDAX, der sich deutlich absetzte und um 0,89 % auf 3.395,04 Punkte stieg.

