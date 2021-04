Nestle schließt Verkauf des Nordamerika-Wassergeschäfts ab Aareal Bank AG: Petrus Advisers erhöht Stimmrechte und fordert Aufsichtsratsneubesetzung Kapitalseite des Commerzbank-Aufsichtsrats wird zur Hälfte ausgetauscht (FAZ) Henkel wächst zu Jahresbeginn doppelt so stark wie am Markt erwartet Nordex Group erhält einen Auftrag über 50 MW aus Spanien Krupp-Stiftung kann nur noch 2 Jahre ohne Dividende durchstehen/will sich an neuer Stahl AG beteiligen (Rheinische Post) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verläßlich ...

