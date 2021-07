Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage im Finanzsektor. Heute stehen Morgan Stanley, Blackrock, Deutsche Bank, Aareal Bank und die Commerzbank im Fokus. Alle Banken, die am diesjährigen Stresstest teilnahmen, haben diese bestanden. Das heißt, dass die Finanzinstitute wieder flexibel entscheiden können, wie sie ihr Kapital in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeben. Morgan Stanley ist hier recht aggressiv. Die quartalsweise Dividende von 0,35 Dollar auf 0,70 Dollar verdoppelt werden. Das wären für das laufende Jahr 2,3 Prozent Rendite für die Aktie statt bisher nur 1,5 Prozent. Zudem sollen bis Juni kommendes Jahr eigene Aktien in Höhe von zwölf Milliarden Dollar erworben werden.