NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Im Zentrum des Interesses dürfte die Entwicklung der Marke Gucci stehen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuletzt habe es Sorgen gegeben, Gucci könne an Attraktivität verloren haben./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

