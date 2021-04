DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

KARFREITAG: Der Börsenhandel ruht in Australien, Hongkong und Singapur. In den USA bleiben die Aktienmärkte geschlossen, am Anleihemarkt endet der Handel nach einer verkürzten Sitzung um 18:00 Uhr MESZ.

OSTERMONTAG: In folgenden Ländern findet kein Börsenhandel statt: Australien und Hongkong.

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden hat ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm vorgestellt, mit dem er die Infrastruktur seines Landes grundlegend modernisieren und das Wirtschaftswachstum stimulieren will. "Es ist die größte amerikanische Investition in Arbeitsplätze seit dem Zweiten Weltkrieg", kündigte Biden seinen Plan in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania an. Finanziert werden soll es durch eine Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent. Noch vor der offiziellen Vorstellung des Programms durch Biden wurde Kritik an den Plänen laut. Das Programm soll ein Volumen von zwei Billionen Dollar haben und auf acht Jahre angelegt sein. Bei seiner Rede betonte Biden, das Programm werde "Millionen von gutbezahlten Jobs" schaffen. Die Vereinigten Staaten "können keine weitere Minute mehr zögern", um die US-Infrastruktur wieder aufzubauen. Er betonte, dass die Position der USA im Wettbewerb mit China gestärkt werden müsse. Die Steuerpläne dürften im Kongress auf massiven Widerstand stoßen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 675.000 zuvor: 684.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 1. Veröff.: 59,0 zuvor: 58,6 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 61,7 Punkte zuvor: 60,8 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.979,25 +0,10% Nasdaq-100-Indikation 13.152,00 +0,40% Nikkei-225 29.405,65 +0,78% Hang-Seng-Index 28.663,77 +1,01% Kospi 3.081,03 +0,64% Schanghai-Composite 3.446,90 +0,14% S&P/ASX 200 6.828,70 +0,56%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen zeigt sich ein positives Kursbild - nach dem schwächsten Quartal seit einem Jahr. Im Handel verweist man auf die positiv aufgenommenen Pläne von US-Präsident Joe Biden. Dieser hat sein billionenschweres Infrastrukturprogrammm für die USA vorgestellt. Die weiterhin hohen US-Renditen am Anleihemarkt verhindern indes üppigere Aufschläge bei Aktien. In Tokio stützt ein positiver Tankan-Bericht der japanischen Notenbank etwas. Dieser offenbart die Konjunkturerholung von der pandemiebedingten Krise. Bei der Großindustrie läuft es sehr viel besser als erwartet. Angeführt wird die Gewinnerliste von den Sektoren Elektronik und Finanzwesen. Dai-ichi Life Holdings schießen um 7,7 Prozent empor. Der Versicherungskonzern will bis zu 15 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Toshiba ziehen um 5,5 Prozent an. Micron und Western Digital bereiten eine mögliche Offerte für Kioxia Holdings vor - einer der Hauptaktionäre ist Toshiba. An den chinesischen Kernlandbörsen geht es etwas gemächlicher nach oben. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. In Hongkong ist die Stimmung besser. Angeführt wird die Liste der Gewinner von Werten aus den Bereichen Konsum und Technologie. Händler beobachten die Aussetzung von einigen Aktien und äußern die Vermutung, dass Unternehmen ihre Geschäftsberichte nicht termingerecht vorgelegt hätten. Der Kospi in Seoul zeigt sich freundlich. Technologie- und Automobilwerte sind gesucht - gestützt von besser als vorausgesagt ausgefallenen Handelsdaten in Südkorea. SK Innovation schnellen um 11 Prozent in die Höhe. In den USA feiert das Unternehmen einen Erfolg im Streit mit LG Chem um geistiges Eigentum. Die Aktie klettert gleichwohl um über 1 Prozent. In Sydney präsentiert sich der Leitindex etwas fester. Der australische Arbeitsmarkt hat im ersten Quartal weiter geboomt.

US-NACHBÖRSE

Micron Technology kletterten um 4,1 Prozent, nachdem die Gesellschaft für das zweite Quartal Geschäftszahlen oberhalb der Markterwartung vorgelegt hatte. Auch der Ausblick auf die dritte Periode schlug die Marktprognosen. Am späten Abend meldeten dann noch Kreise, dass Micron Technology und Western Digital eine mögliche Übernahme von Kioxia Holdings vorbereiteten. Western Digital legten um 7,1 Prozent zu. Dave & Buster's Entertainment ermäßigten sich um 0,8 Prozent. Das Unternehmen berichtete für das vierte Quartal "massive Beeinträchtigungen" durch die Coronapandemie. Der Quartalsverlust konnte gleichwohl etwas deutlicher als erhofft eingegrenzt werden. Campbell Soup zogen um 1,5 Prozent an. Das Unternehmen veräußert seine Sparte für Kleinkindnahrung Plum Organics.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.980,57 -0,26 -86,39 7,76 S&P-500 3.973,03 0,37 14,48 5,78 Nasdaq-Comp. 13.246,87 1,54 201,48 2,78 Nasdaq-100 13.091,44 1,51 194,91 1,58 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,24 Mrd 0,88 Mrd Gewinner 1.814 2.067 Verlierer 1.505 1.235 Unverändert 98 105

Uneinheitlich - Während der Dow nahezu auf der Stelle trat, verzeichnete der Nasdaq-Composite deutliche Gewinne. Kein Störfeuer kam vom Anleihemarkt. Dort lagen die Renditen deutlich unter dem am Dienstag erreichten höchsten Stand seit 14 Monaten. Die Marktteilnehmer warteten gespannt auf Details zum Billionen Dollar schweren Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, wie die vorgesehenen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und erneuerbare Energien durch den Steuerzahler finanziert werden sollen. Derweil hat sich die Beschäftigungslage in den USA weiter verbessert, wie aus dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP hervorgeht. Und der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago hat im Vergleich zum Februar überraschend deutlich zugelegt. Walgreens Boots Alliance rückten 3,6 Prozent vor, nachdem die Apotheken- und Drogeriekette überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Apple (+1,9%) profitierten von der Hochstufung auf "Buy" durch die UBS. Amazon (+1,3%) zeigten sich wenig beeindruckt von dem enttäuschenden Börsengang des Essenslieferanten Deliveroo, an dem der US-Konzern beteiligt ist. General Motors (-1,8%) ruft mehr als 10.000 Vans wegen eines Brandrisikos im Zusammenhang mit Batteriekabeln in die Werkstätten. Conocophillips gaben nach Vorlage von vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 0,9 Prozent nach. Die Ölförderung des Konzerns wurde durch den Wintersturm Uri geschmälert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 1,2 0,14 3,9 5 Jahre 0,93 3,1 0,90 56,7 7 Jahre 1,41 3,0 1,38 75,6 10 Jahre 1,73 1,4 1,72 81,7 30 Jahre 2,41 3,4 2,37 75,8

Am Anleihemarkt notierte die Zehnjahresrendite mit 1,73 Prozent deutlich unter dem 14-Monatshoch von über 1,77 Prozent, das am Vortag erreicht wurde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:45h % YTD EUR/USD 1,1718 -0,1% 1,1729 1,1722 -4,1% EUR/JPY 129,76 -0,1% 129,86 129,79 +2,9% EUR/GBP 0,8514 +0,0% 0,8510 0,8528 -4,7% GBP/USD 1,3764 -0,1% 1,3783 1,3746 +0,7% USD/JPY 110,74 +0,0% 110,73 110,72 +7,3% USD/KRW 1132,43 +0,4% 1128,20 1131,52 +4,3% USD/CNY 6,5757 +0,4% 6,5527 6,5633 +0,8% USD/CNH 6,5856 +0,3% 6,5646 6,5720 +1,3% USD/HKD 7,7744 +0,0% 7,7742 7,7736 +0,3% AUD/USD 0,7541 -0,7% 0,7595 0,7606 -2,1% NZD/USD 0,6952 -0,4% 0,6982 0,6980 -3,2% Bitcoin BTC/USD 58.878,25 -0,1% 58.946,50 59.522,60 +102,7%

Der Dollar tendierte nach dem Anstieg vom Vortag etwas leichter. Der Dollarindex gab 0,1 Prozent nach. Der Greenback hat bereits von der Ankündigung des Infrastrukturpakets profitiert, stellte die Commerzbank fest. Der Markt scheine darauf zu setzen, dass zumindest ein Teil durchgewunken werden kann, was dafür spreche, dass die US-Wirtschaft weiteren Rückenwind erhalten wird. Allerdings sei dies zweischneidig. Denn der Anstieg der US-Renditen spiegele zumindest teilweise fiskalische Risiken wider. Diese aber seien Dollar-negativ.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,66 59,16 +0,8% 0,50 +22,5% Brent/ICE 63,21 62,74 +0,7% 0,47 +22,6%

Die Ölpreise tendierten nach unten. Die Marktteilnehmer warten auf die Konferenz der Opec+-Staaten am Donnerstag, auf der es auch um die Verlängerung von Fördermengenbeschränkungen gehen dürfte. Im Vorfeld hat Opec-Generalsekretär Mohammad Barkindo in einem Kommentar gesagt, dass das wirtschaftliche Umfeld "herausfordernd, komplex und unsicher bleibt". Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich indessen nach den Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) in der Vorwoche etwas stärker als erwartet verringert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.714,38 1.707,20 +0,4% +7,18 -9,7% Silber (Spot) 24,36 24,41 -0,2% -0,05 -7,7% Platin (Spot) 1.190,85 1.188,50 +0,2% +2,35 +11,3% Kupfer-Future 3,98 4,00 -0,5% -0,02 +12,8%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar etwas zu und stieg wieder über die Marke von 1.700 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

MENSCHENRECHTE CHINA

Ein Gericht in Hongkong hat neun bekannte Vertreter der Demokratiebewegung der Stadt wegen ihrer Rolle bei den Massenprotesten 2019 schuldig gesprochen. Sieben der Angeklagten, darunter der Oppositionspolitiker Martin Lee und der Medienunternehmer Jimmy Lai, wurden für schuldig befunden, wie AFP berichtet. Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (Februar: 50,9) Punkte.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung der großen japanischen Hersteller hat sich dank der weltweiten Erholung im ersten Quartal auf ein Niveau vor der Covid-19-Pandemie verbessert. Wie aus dem Tankan-Bericht mit dem Diffusionsindex der japanischen Notenbank hervorgeht, lag der Index im März bei 5 nach noch minus 10 im Dezember. Der Index hat sich damit in drei aufeinanderfolgenden Quartalen verbessert und fiel deutlich höher aus als erwartet. Volkswirte hatten bei der vierteljährlichen Unternehmensumfrage der Bank of Japan mit einem Index von lediglich 0 gerechnet.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das südkoreanische Exportwachstum ist im März dank der weltweiten Nachfrage nach Speicherchips und Autos höher ausgefallen als erwartet. Die Auslandsexporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 16,6 Prozent auf 53,83 Milliarden US-Dollar, nachdem sie im Vormonat um 9,5 Prozent zugelegt hatten. Das März-Wachstum war das stärkste seit Oktober 2018 und übertraf die Schätzung der Volkswirte, die im Mittel mit einem Plus von 16 Prozent gerechnet hatten.

KONJUNKTUR AUSTALIEN

Feb Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,8% (PROG: -1,1%)

KLIMASCHUTZ USA

Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat "starke" Klimaschutz-Maßnahmen seines Landes versprochen. Bei dem von Präsident Joe Biden geplanten Klimagipfel im April wolle die US-Regierung ehrgeizige neue Verpflichtungen zur Reduzierung ihrer Treibhausgas-Emissionen vorstellen, kündigte Kerry an.

FORD

Der US-Konzern wird die Fertigung in mehreren Werken für Nutzfahrzeuge wegen des Halbleiter-Engpasses vorübergehend stoppen.

