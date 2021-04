Weinfelden (ots) - Für Lidl Schweiz steht die Gesundheit der Mitarbeitenden und der Kunden an erster Stelle. Ab Anfang April bietet Lidl Schweiz als erster Detailhändler der Schweiz kostenlose Corona-Selbsttests für seine Mitarbeitenden an.Alle Mitarbeitenden von Lidl Schweiz erhalten in Kürze 20 kostenlose Selbsttests für den freiwilligen und privaten Gebrauch. Es werden Nasenabstrich- oder Spucktests bereitgestellt. Diese Tests sind zusätzlich zu den Selbsttests zu verstehen, welche im Rahmen des Schutzkonzeptes bereits für den dienstlichen Gebrauch eingesetzt werden."Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Mit dem Selbsttest-Angebot kommen wir darüber hinaus unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach und stärken den Infektionsschutz.", erklärt Torsten Friedrich, CEO von Lidl Schweiz.Lidl Schweiz übernimmt damit gesellschaftliche Verantwortung und trägt aktiv zur Eindämmung des Virus bei.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100868159