Der Börsengang von DELIVEROO in London war ein Flop. Der Ausgabepreis war bei 3,90 GBP und damit am unteren Ende der Angebotsspanne festgelegt worden. Der erste Kurs wurde dann gestern bei 2,96 GBP, das Tagestief sogar bei nur 2,78 GBP festgestellt. Das bedeutete ein Minus von 29 % zum Ausgabepreis! Die Anleger scheinen wenig Vertrauen darin zu haben, dass das defizitäre Geschäftsmodell DELIVEROOs in absehbarer Zeit nachhaltig profitabel wird. Denn es gibt starke Konkurrenz und niedrige Markteintrittsbarrieren. Darüber hinaus nimmt die Kritik an den schlechten Arbeitsbedingungen der Essenskuriere zu, denn ein großer Teil von DELIVEROOs Gewinnmarge wird auf dem Rücken der Kuriere erzielt. Aber das trifft auch auf die meisten anderen Essenslieferdienste zu. Anleger sollten bei DELIVEROO unbedingt Zuschauer bleiben.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

DELIVEROO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de