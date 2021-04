Köln (ots) - VOX beschließt den Monat März mit einem sehr guten Monatsmarktanteil von 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Damit konnte sich der Kölner Sender im Vergleich zum Vormonat (Februar 2021: 7,1%) und Vorjahr (März 2020: 7,0%) steigern und - nach der Premiere im Februar -den 3. Platz unter den Privatsendern in dieser Zielgruppe verteidigen. Mit einem starken Monatsmarktanteil von 6,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen legte VOX außerdem auch in dieser Zielgruppe zu (Februar 2021: 6,4% / März 2020: 6,4%). Bei den Zuschauern ab 3 Jahren kam VOX auf einen Monatsmarktanteil von 4,7 Prozent (Februar 2021: 4,6% / März 2020: 4,9%) - und damit ebenfalls auf Platz 3 unter den Privatsendern.Besonders erfolgreich lief der März für "Kitchen Impossible". Die beliebte Koch-Competition mit Tim Mälzer erzielte mit der "Best Friends Edition" einen hervorragenden Marktanteil von 15,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit einen neuen Bestwert. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 13,7 Prozent schlug außerdem auch die ganze 6. Staffel alle bisherigen Rekorde in dieser Zielgruppe. Einen erfolgreichen Start konnte im März die 9. Staffel "Die Höhle der Löwen" verbuchen. Die Gründer-Show mit Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Nico Rosberg sicherte sich mit Marktanteilen von bis zu 15,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen die Marktführerschaft am Montagabend. Bei den 14- bis 59-Jährigen kam DHDL außerdem auf starke Marktanteile von bis zu 11,9 Prozent. Für großes Interesse bei den Zuschauern sorgte auch das "Prominent Spezial: Harry und Meghan - Das Interview", das allein bei VOX Marktanteile von 11,4 Prozent (14-49) und 9,5 Prozent (14-59) erzielte.Ein guter Neustart ins VOX-Programm gelang "Guidos Deko Queen". Das Deko-Duell mit Zuschauerliebling Guido Maria Kretschmer - zu dem es auch das gleichnamige Magazin von G+J gibt - kam am Samstagnachmittag auf Marktanteile von bis zu 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 6,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie hervorragende 22,4 Prozent bei den Frauen zwischen 14 und 29 Jahren. Und am Sonntag Vorabend konnten sich "Die Autodoktoren" mit bis zu 10,3 Prozent erstmals über zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern freuen (14-59: bis zu 9,4%).Auch im April stehen bei VOX wieder zahlreiche Highlights bereit. Am 14.4. um 20:15 Uhr startet die neue VOX-Serie "Tonis Welt", ein Spin-off der VOX-Erfolgsserie "Club der roten Bänder". Ab dem 11.4. heißt es sonntags wieder "Grill den Henssler". Und ab dem 20.4. spielt dienstags bei VOX die Musik - denn dann startet die neue Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit Gastgeber Johannes Oerding.Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / 28.-31.03.2021 vorl. gew. / Stand: 01.04.2021Pressekontakt:Julia KikillisMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: 0221/456 74400Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4879348