Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Auch an anderen Börsen werden moderate Gewinne erwartet.Positiv könnten am Donnerstag gute japanische Wirtschaftsdaten und die Aussicht auf ein gigantisches US-Konjunkturpaket wirken. Dem stehen allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...