Südkorea hat gemessen an der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr Italien überholt. Das zeigen die 2020er Wachstumszahlen: Per Ende 2019 lag das Pro-Kopf-Einkommen Italiens bei 34?530 US-Dollar. Das vergangene Jahr brachte ein Minus von 8,9% und damit den rechnerischen Rückgang unter 32?000 Dollar/Kopf. Südkorea startete dagegen mit 33?790 Dollar pro Kopf, verlor aber nur 1%, womit rechnerisch fast 33?500 Dollar bleiben. Damit liegt Südkorea jetzt vor Italien und hat damit ein Land überholt, das zur erlauchten Gruppe der G7 zählt. Dabei haben natürlich auch die besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie geholfen, die Italien besonders hart trafen, Südkorea aber relativ glimpflich überstanden hat. Der Umgang mit den Kontaktbeschränkungen ist den Koreanern deutlich leichter gefallen.Der weitere Ausblick ist durchaus positiv gemessen an den gerade vorab veröffentlichten Prognosen im Rahmen des kommenden Artikel IV-Berichts des IWF. Dort ist für das laufende Jahr ein BIP-Zuwachs von 3,4% notiert (die Projektion ...

