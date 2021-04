Unterföhring (ots) -- Mit Sky Q genießen Kunden im April wieder die beliebtesten Filme, Serien und den besten Live-Sport in brillanter Bildqualität- Die brandneuen Filmhits "Tenet" und "Der wunderbare Mr. Rogers" mit Tom Hanks erstmals auf Sky Q in UHD- Große Filmklassiker wie "Der weiße Hai", die "Matrix"-Trilogie, "Sherlock Holmes" und "Inception" zurück bei Sky in UHD- Zum Start von Sky Comedy: "Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr" in 12K gedreht und in UHD auf Abruf- Topspiele der Bundesliga und UEFA Champions League wie RB Leipzig gegen Bayern München, Borussia Dortmund gegen Manchester City und Bayern München gegen Paris St. Germain in unvergleichlichem UHD HDR- Das zweite Rennwochenende der Formel-1-Saison, sowie Topspiele der Premier League und der 2. Bundesliga in brillantem UHDUnterföhring (ots) - 1. April 2021 - Entertainment- und Sportfans dürfen sich im April mit Sky Q wieder auf zahlreiche Highlights in UHD und HDR freuen.Filme und Serien in UHD: "Tenet", Mr. Rogers und "Der weiße Hai"Christopher Nolans SciFi-Spionage-Thriller "Tenet", der größte Kinohit der letzten zwölf Monate und das Drama "Der wunderbare Mr. Rogers" mit Tom Hanks sind im April die Tophighlights in UHD auf Sky Cinema. Filmfans dürfen sich zudem über viele weitere Neuzugänge sowie beliebte Rückkehrer ins UHD-Programm auf Sky Q freuen. So feiert etwa Steven Spielbergs Horrorklassiker "Der weiße Hai" sein UHD-Debüt. Wieder zurück sind weitere Klassiker wie "Arrival", "Inception", "Sherlock Holmes" und die komplette "Matrix"-Trilogie.Doch damit nicht genug: Zum Start der neuen Sendermarke Sky Comedy ist die dreiteilige Reihe "Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr", die als Weltpremiere in 12K gedreht wurde, ebenfalls in ultrascharfem UHD verfügbar.Film- und Serienfans genießen mit Sky Q jederzeit mehr als 100 Kinofilme aller Genres und komplette Serienstaffeln in UHD auf Abruf. Für Serienfans sind außerdem ausgewählte Sky Originals wie "Das Boot", "Der Pass", "Hausen", "8 Tage", "Riviera" und "Gans of London" in UHD und erstmals auch in HDR verfügbar.Neue Filme in UHD im April auf einen Blick:*- Der wunderbare Mr. Rogers 25.04.2021- Der weiße Hai 11.04.2021- Kein Ort ohne Dich 15.04.2021- Arrival 19.04.2021- Tenet 23.04.2021- Inception 04.04.2021- Sherlock Holmes 05.04.2021- Sherlock Holmes: Spiel im Schatten 05.04.2021- Matrix 01.04.2021- Matrix Reloaded 01.04.2021- Matrix Revolutions 01.04.2021- Wonder Woman 30.04.2021*Kurzfristige Programmänderungen sind jederzeit möglich.Bundesliga und UEFA Champions League in bestem UHD HDRDer Titelzweikampf in der Bundesliga zwischen den Roten Bullen von RB Leipzig und Bayern München, das Achtelfinale der UEFA Champions League und die Formel 1 sind die großen Livesport-Highlights im April.Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im April auf einen Blick*:- Sat, 03.04.21 15:30 Bundesliga Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt UHD/HDR- Sat, 03.04.21 18:30 Bundesliga RB Leipzig - FC Bayern München UHD/HDR- Sat, 03.04.21 21:00 Premier League Arsenal London - FC Liverpool UHD- Mon, 05.04.21 20:30 2. Bundesliga FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig UHD- Wed, 07.04.21 21:00 UEFA Champions League FC Bayern München - Paris Saint-Germain UHD/HDR- Fri, 09.04.21 18:30 2. Bundesliga Hamburger SV - SV Darmstadt 98 UHD- Sat, 10.04.21 15:30 Bundesliga FC Bayern München - Union Berlin UHD/HDR- Sat, 10.04.21 18:30 Bundesliga VFB Stuttgart - Borussia Dortmund UHD/HDR- Sun, 11.04.21 17:30 Premier League Tottenham Hotspur - Manchester United UHD- Wed, 14.04.21 21:00 UEFA Champions League Borussia Dortmund - Manchester City UHD/HDR- Fri, 16.04.21 18:30 2. Bundesliga SV Sandhausen - Hamburger SV UHD- Sat, 17.04.21 15:30 Bundesliga VFL Wolfsburg - FC Bayern München UHD/HDR- Sat, 17.04.21 18:30 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Köln UHD/HDR- Sun, 18.04.21 15:00 Formel 1 Großer Preis von Italien - Rennen UHD- Tue, 20.04.21 20:30 Bundesliga FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen UHD/HDR- Wed, 21.04.21 20:30 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Union Berlin UHD/HDR- Thu, 22.04.21 20:30 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli UHD- Sat, 24.04.21 15:30 Bundesliga FC Schalke 04 - Hertha BSC UHD/HDR- Sat, 24.04.21 18:30 Bundesliga Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt UHD/HDR- Mon, 26.04.21 20:30 2. Bundesliga VfL Osnabrück - Holstein Kiel UHDSo genießen Kunden UHD und HDR mit Sky QUm die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis.