DJ Lieferdienst Glovo will mit 450 Mio Euro frischem Geld expandieren

Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Glovoapp23 SL hat am Donnerstag Medienberichte bestätigt, wonach die spanische Lieferplattform bei ihrer jüngsten Finanzierungsrunde 450 Millionen Euro frisches Geld eingesammelt hat. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von den New Yorker Investoren Lugard Road Capital und Luxor Capital Group, aber auch die zwischenzeitlich als möglicher Käufer gehandelte Delivery Hero beteiligte sich. Es handelte sich um die bisher größte Kapitalbeschaffung eines Tech-Startups in Spanien. Laut Wall Street Journal wurde das unter dem Namen Glovo firmierende Startup mit rund 2 Milliarden Euro bewertet.

Glovo will mit dem neuen Geld seine Präsenz in allen 20 Märkten in Europa und Afrika vergrößern, wo das Unternehmen derzeit tätig ist. Insbesondere will das Unternehmen sein Angebot über Essenlieferdienste hinaus auf andere Produktkategorien ausweiten.

April 01, 2021 03:19 ET (07:19 GMT)

