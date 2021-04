LONDON (dpa-AFX) - Die Papiere des britischen Mode-Einzelhändlers Next Plc haben am Donnerstag nach Aussagen zum Jahresstart deutlich Auftrieb bekommen. Im frühen Handel stiegen sie auf ein Rekordhoch, zuletzt gewannen sie noch 3,3 Prozent. Seit ihrem Coronacrash-Tief vor einem Jahr haben sie sich mehr als verdoppelt.

Mit dem ausgewiesenen Vorsteuergewinn für 2020 verfehlte Next zwar die Erwartungen am Markt. Dafür punktete das Unternehmen im Online-Bereich in den ersten Wochen des Jahres und hob die Prognose für den Vorsteuergewinn im Jahr 2022 an. Die Analysten von Jefferies und Goldman Sachs sprachen von einem sehr starken Jahresstart im Online-Geschäft./ajx/jha/