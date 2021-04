Hamburg (ots) - Wer bei ihr zum Essen eingeladen ist, sollte besser Hunger mitbringen. Denise Snieguole Wachter (33) ist die neue Genuss-Kolumnistin beim STERN und sie liebt es, Gastgeberin zu sein und ihre Gäste königlich zu bekochen. Zum Einstand kündigt sie den Leser:innen "Eine zeitgemäße Kolumne für das zeitloseste Thema der Welt: Essen" an. "Einfach essen" erscheint wöchentlich im Magazin (Ausgabe 14/2021, jetzt im Handel), auf STERN PLUS und auf dem eigens dafür ins Leben gerufenen Instagram-Kanal @essenmitdenise.Die Rezepte von "Einfach essen" holen sich Inspiration in den Küchen rund um den Erdball. Sie sind einfach, aber nicht langweilig, und passen so in einen modernen Alltag, in dem das Kochen häufig nicht im Mittelpunkt steht - Gerichte aber dennoch gut und köstlich sein sollen. Zeitgenössische Strömungen wie fleischloses Essen und klimafreundliches Kochen nimmt die Kolumne genauso auf wie die Klassiker, die einen legitimen Platz im Repertoire haben.Seit sieben Jahren schreibt Denise Wachter als Genuss-Expertin für den STERN. Sie gründete das Ressort "Genuss & Kulinarik" bei STERN.DE, entwickelte unter anderem Inhalte für Social-Media-Formate und baute ein Food-Netzwerk rund um die Marke STERN auf. Mit ihrer nahbaren, unterhaltsamen Erzählweise erreicht sie ein breites Publikum.Bert Gamerschlag, über zwanzig Jahre kulinarischer Experte des STERN, beendet seine Kolumne "Gamerschlags Küche" und geht in den Ruhestand. In seinem großen Abschiedsinterview spricht er mit Liliane und Vincent Moissonnier, Betreiber eines Top-Restaurants in Deutschland, über den Sinn des Kochens. (Nachzulesen auf STERN PLUS: Link (https://www.stern.de/p/plus/kultur-lifestyle/gutes-kochen--betreiber-eines-top-restaurants-verraten--worauf-es-ankommt--30437602.html))Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/4879409