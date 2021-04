DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Hawesko: Wo Reben und Renditen gedeihen - Auf bestem Weg zum Dividendenaristokrat

Haar (pta010/01.04.2021/09:30) - 01.04.2021 - Wein ist zugleich Lebensmittel und Lebenselixier. Das leuchtete in den Wirren des Corona-Jahres 2020 nicht allen sofort ein, so dass zeitweise einige Läden des Fachhandels der Hawesko Holding AG schließen mussten. Davon waren auch die Töchter Jacques' Weindepot sowie Wein & Co. betroffen, zudem versiegte der Absatz über die Gastronomie ab Mitte März 2020 weitgehend. Am Ende erwies sich 2020 jedoch als Spitzenjahrgang, weil ein regelrechter, so nicht erwarteter Online-Boom beim Weinkauf eintrat.

B2B kaum schlechter, B2C mit den Segmenten E-Commerce und Retail, deutlich besser: Auf diese einfache Formel lässt sich das starke Jahr des hanseatischen Weinhändlers Hawesko Holding AG zusammenfassen. B2C steht für Business-to-Consumer und bezeichnet den Verkauf direkt an Endkunden - etwa an Journalisten und Autoren, die im heimischen Büro hocken. Das operative Ergebnis hat sich während der letzten zehn Jahre nicht so stürmisch und gradlinig entwickelt wie der Umsatz, der 2020 auf Euro 620 (556) Mio. kletterte. Im langjährigen Mittel ergaben sich EBIT-Margen zwischen 5 bis 6 %. 2020 schlug positiv aus der Reihe. Das EBIT stieg auf Konzernebene rasant um 44 % auf Euro 42 (29.1) Mio. Die EBIT-Marge legte damit auf 6.7 (5.2) % zu. Auch hier muss das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, unterstrich CFO Raimund Hackenberger im Interview mit dem Nebenwerte-Journal.

Die HV ist auf den 21.06.2021 terminiert. Für 2019 wurde im vergangenen Jahr eine unveränderte Basisdividende von Euro 1.30, zusätzlich noch ein Bonus von Euro 0.45 je Aktie ausgekehrt. Da der freie Cashflow sich in den ersten neun Monaten 2020 auf Euro 22.5 (-18.2) Mio. belief, wäre eine Beibehaltung der erhöhten Ausschüttung keine Überraschung. Auch das von uns erwartete Ergebnis je Aktie von Euro 2.44 (1.76) rechtfertigt die Auszahlung der genannten Dividende, die einer attraktiven Dividendenrendite von 4.1 % entspricht. Wir blicken sehr optimistisch auf die künftige Entwicklung des Unternehmens. Eine Umsatzsteigerung um 64 % binnen zehn Jahren spricht Bände über die Expertise der Hamburger.

Der ausführliche Bericht über die Hawesko Holding AG mit dem Vorstandsinterview wird in der April-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

