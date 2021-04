Die FX-Paarung AUDUSD scheint vor einem Richtungswechsel zu stehen. Einen Hinweis darauf gibt eine SKS am Ende des großen Wochentrends. Welche Kursziele sich aus dieser Formation ergeben und wo die Chancen eines kurzfristigen Rückschnappers liegen, erfahren Sie in den folgenden Zeilen. Die Schulter-Kopf-Schulter Formation ist da Tickmill-Analyse: Wochenchart im AUDUSD Der einstige Forexbulle AUDUSD scheint derzeit immer mehr an Kraft zu verlieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...