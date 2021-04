DGAP-News: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Corporate News - Jahresergebnis 2020



Einbecker Brauhaus AG entwickelt sich besser als der Markt Im Geschäftsjahr 2020 setzte die Einbecker Brauhaus AG insgesamt 525.905 hl Bier ab (-2,4 % zum Vorjahr) und entwickelte sich damit besser als der Gesamtbierabsatz in Deutschland (-5,5% zum Vorjahr). Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf TEUR 31.315 (+1,1% zum Vj.), die Steigerung ist durch ein gutes Handelsgeschäft und verstärkte Lohnabfüllung für Dritte gelungen. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 272.743,95 (-40% zum Vorjahr), der Rückgang resultiert aus Fassbierrückgang aufgrund der Corona-Krise. Die Einbecker Brauhaus AG ist vergleichsweise gut durch das für die Brauwirtschaft desaströse Krisenjahr 2020 gekommen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 8. Juni 2021 (die als Online-Hauptveranstaltung stattfindet) vor, aufgrund der aktuell nicht absehbaren wirtschaftlichen Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 421.811,48 auf neue Rechnung vorzutragen. Einbeck, den 31. März 2021





Kontakt:

Martin Deutsch

Kontakt:
Martin Deutsch
Vorstand

