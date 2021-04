Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt befindet sich mit dem fortgesetzten Anstieg der Inflationserwartungen im schwierigen Fahrwasser, so die Analysten der Helaba.Vor allem in den USA dürfte der Trend zu höheren Renditen noch nicht beendet sein. Das Impftempo in den USA nehme zu und Lockerungen der Beschränkungen würden auf eine kräftige Erholung des Arbeitsmarktes schließen lassen. Zweifel an einer dauerhaft lockeren Geldpolitik würden geschürt und erste FED-Vertreter würden bereits von "Aufwärtsrisiken" für die US-Wirtschaft sprechen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...