Linz (www.anleihencheck.de) - Der 10-Jahres Swapsatz in USD ist im ersten Quartal von 0,90% auf 1,75% gestiegen und befindet sich nun wieder auf dem Niveau von Anfang 2020, vor der Corona-Krise, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein Grund dafür sei die Aussicht auf ein weiteres Konjunkturprogramm der US-Regierung Joe Bidens. Höhere Investitionen in Infrastruktur könnten das Wirtschaftswachstum nicht nur in der Krise stützen, sondern auch langfristig beschleunigen. Die Finanzierung der geplanten Staatsausgaben sei noch nicht gesichert und die USA seien bereits hoch verschuldet. Zu den höheren Renditen in USD werde also auch ein erhöhter Risikoaufschlag beigetragen haben. ...

