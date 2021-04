Die britischen Elektrobus-Partner BYD und ADL haben einen weiteren Großauftrag aus Schottland erhalten. Der Betreiber First Bus hat 126 Elektrobusse für den Einsatz in Glasgow bestellt. Es handelt sich um 91 Doppeldecker- und 35 Einzeldeck-Busse, die ab März 2023 in Glasgow verkehren sollen. Bei den 91 elektrischen Doppeldeckern handelt es sich um die Standard-Version des Envrio400EV, wie BYD mitteilt. ...

