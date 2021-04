Das Brandenburger Umweltministerium hat Tesla eine weitere Vorab-Zulassung für seinen Fabrikbau in Grünheide erteilt. Dabei geht es um weitere Arbeiten auf einer bereits gerodeten Fläche von rund 80 Hektar. In den vergangenen Monaten hatte Tesla die zusätzliche Wald-Fläche auf dem Grundstück der künftigen Elektroauto-Fabrik in Grünheide gerodet. Mit der am Mittwoch erteilten Vorab-Zulassung darf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...