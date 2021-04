DJ Markit: Deutsche Industrie zeigt im März Stärke

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Ende des ersten Quartals hat sich das Wachstumstempo in der deutschen Industrie deutlich beschleunigt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im März auf 66,6 von 60,7 Punkten. Schon in erster Veröffentlichung war ein Wert von 66,6 ermittelt worden, dessen Bestätigung Volkswirte erwartet hatten.

Sowohl beim Auftragseingang als auch bei der Produktion wurden die stärksten Zuwächse seit Umfragebeginn im Jahr 1996 verzeichnet. Die zunehmenden Kapazitätsengpässe und die nach wie vor positiven Geschäftsaussichten führten zum ersten Anstieg der Beschäftigung seit mehr als zwei Jahren.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.