Die R+V bietet eine neue Rentenversicherung an, in die Kunden mit einem laufenden Beitrag einzahlen. Die Versicherten können dabei selbst entscheiden, wie hoch der Anteil an Aktien und sicherem Kapital ist. Die Höhe der Einzahlungen lässt sich jederzeit anpassen. Mit "R+V-AnsparKombi Safe+Smart" hat die R+V Versicherung eine neue Rentenversicherung im Portfolio. Kunden können ab 25 Euro im Monat einzahlen und diesen Betrag nach Wunsch zwischen einem sicheren Kapital und einem Chancen-Kapital aufteilen. ...

