Unternehmen: FinLab AG

ISIN: DE0001218063



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2021

Kursziel: 29,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Beteiligungsportfolio von FinLab zeigt sich stabil - Kernbeteiligung Heliad treibt Neubewertungsrücklage und Kursziel



FinLab hat jüngst den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht und durch hohe Buchwertgewinne (Neubewertungsrücklage) infolge einer erfreulichen Entwicklung der Kernbeteiligung Heliad u.E. ihre attraktive Positionierung in der 'Corona-Krise' verdeutlicht.



[Tabelle]



Die Erträge aus Beteiligungen waren u.a. aufgrund niedrigerer Gewinnausschüttungen und Dividenden um -25,3% yoy auf 2,0 Mio. Euro rückläufig. Zudem ergab sich aus einem stark geminderten Finanzergebnis von 6,0 Mio. Euro (Vorjahr: 38,1 Mio. Euro) ein Rückgang beim Jahresüberschuss um 84,6% yoy, weshalb aus dem eigenen FinTech-Portfolio in 2020 lediglich ein geringfügiger NAV-Anstieg resultiert.



Die börsennotierte Kernbeteiligung Heliad Equity Partners entwickelte sich in 2020 mit einem Kursplus von +109,9% hingegen außerordentlich stark. Sie wird über die FVOCIMethode (Fair Value Through Other Comprehensive Income) bewertet, sodass sich der Kursanstieg in einer um 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: -2,9 Mio. Euro) erhöhten Neubewertungsrücklage niederschlägt. Zum Großteil resultiert dies wiederum aus der operativ starken Performance des Online-Brokers flatexDEGIRO, an dem Heliad 5,3% und FinLab somit indirekt 2,4% der Aktien hält. Nach dem Rekordjahr 2020 mit 75 Mio. abgewickelten Transaktionen (+140% yoy) und einer auf 1,25 Mio. (+57% yoy) angestiegenen Kundenbasis profitierte das Unternehmen zuletzt von den massiv gestiegenen Handelsaktivitäten. Auf Grundlage von 11,4 Mio. ausgeführten Transaktionen und 130.000 Neukunden im Januar avisiert das Management bis Ende 2021 ein Wachstum der Kundenbasis auf insgesamt 1,8 bis 2,0 Mio. Durch die Fortsetzung des Aktienkursanstiegs (+24,4% YTD) erhöht sich der Heliad-Potenzialwert in unserem Bewertungsmodell auf 69,4 Mio. Euro (zuvor: 44,3 Mio. Euro).



Der Eintritt von Deposit Solutions in den rund 16 Bio. US-Dollar großen amerikanischen Einlagenmarkt mit dem Zinsportal 'SaveBetter.com' eröffnet u.E. weitere Wachstumschancen und somit eine perspektivisch höhere Bewertung in kommenden Finanzierungsrunden. Das Produktangebot umfasst zunächst verzinste Sparkonten und soll zukünftig durch sogenannte Certificates of Deposit (analog zum europäischen Festgeld) ergänzt werden. Der Marktstart erfolgte mit den drei Partnerbanken Continental Bank (Salt Lake City), Ponce Bank (New York) und der Central Bank of Kansas City.

Wirtschaftliche Auswirkungen aus dem über die Greensill Bank eröffneten Insolvenzverfahren bestehen u.E. nicht, da aus Branchenkreisen zu hören ist, dass eine reibungslose und schnelle Abwicklung über die Einlagensicherung auch weiterhin für Vertrauen und Zufriedenheit bei den Endkunden sorgt. Von der Bilanzsumme (3,5 Mrd. Euro) entfielen zuletzt ca. 3 Mrd. Euro auf Privateinlagen, von denen Greensill einen Anteil u.a. über Vergleichs- und Zinsplattformen wie 'Zinspilot' (Deposit Solutions) und 'Weltsparen' (Raisin GmbH) einsammelte, wodurch Diskussionen über eine strengere Regulierung solcher Plattform-Geschäfte aufkamen, da Zinsportale durch die Einlagensicherungen von einer risikoaffineren Entscheidungsfindung der Privatanleger profitieren könnten. Wir erachten weitere Beschränkungen der FinTechs jedoch nicht als wahrscheinlich, weil sie ausschließlich eine Vermittlungsfunktion ausüben und die Prüfungsverantwortung von Finanzinstituten sowie Kontroll- und Sanktionsinstrumente den dafür zuständigen Organisationen (u.a. BaFin, Prüfungsverband deutscher Banken) obliegen.



Auch das übrige FinTech-Portfolio verzeichnete eine insgesamt solide Entwicklung. So erhielt z.B. nextmarkets Anfang März in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 30 Mio. USDollar für die weitere europäische Expansion sowie den Ausbau des Produktportfolios. Privatanleger können nun bereits in acht Ländern (Deutschland, Österreich, Großbritannien, Portugal, Niederlande, Frankreich, Spanien und Italien) über 7.000 Aktien und 1.000 ETFs gebührenfrei handeln, sodass im vergangenen Jahr mehr als 1 Mio. Transaktionen realisiert wurden. Das Frankfurter Fintech Cashlink arbeitet darüber hinaus mit WIWIN, einer Plattform für nachhaltiges Investieren, im Bereich tokenbasierter Wertpapiere durch den Einsatz der Blockchain-Technologie zusammen. Cashlink unterstützt dabei die technische Umsetzung softwarebasiert. Künftig möchten die beiden Unternehmen ihren gemeinsamen Prozess auch als White Label-Lösung anbieten.

Ferner wurde mit dem Ausscheiden des langjährigen Ankeraktionärs Christian Angermayer, der zuvor über sein Family Office 29% der FinLab-Aktien hielt, eine Veränderung in der Aktionärsstruktur verkündet. Der bis dahin bereits größte Anteilseigner Bernd Förtsch übernahm laut Unternehmen hiervon außerbörslich Stücke und hält nun 'deutlich über 50%', jedoch unter 75% der Unternehmensanteile.



Fazit: FinLab befindet sich operativ weiterhin auf einem sehr guten Weg. Wir haben die jüngsten Veränderungen des Beteiligungsportfolios in unserer NAV-Berechnung berücksichtigt und die Heliad-Entwicklung inkludiert. Das derzeitige Bewertungsniveau stellt u.E. nach wie vor eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar. Der indirekte Anteil an der

flatexDEGIRO-Beteiligung mitsamt dem Heliad-Kassenbestand (in Summe ca. 63 Mio. Euro), die eigene Beteiligung an Deposit Solutions auf Grundlage der letzten Finanzierungsrunde aus September 2019 (ca. 72 Mio. Euro) sowie die liquiden Mittel zum Geschäftsjahresende 2020 i.H.v. 6,2 Mio. Euro übersteigen bereits die derzeitige Marktkapitalisierung um 5,8%. Das übrige Beteiligungsportfolio sowie laufende Erträge aus den Fondsmandaten sind dabei noch nicht miteinbezogen. Nach Anpassung unseres Bewertungsmodells ergibt sich ein neues Kursziel von 29,50 Euro (zuvor: 25,00 Euro) bei unverändertem Rating 'Kaufen'.







Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

