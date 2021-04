Nach einer Durststrecke für die Aktionäre stellt die Deutsche Telekom wieder höhere Ausschüttungen in Aussicht. "Wir können unsere Dividende weiter entwickeln", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Donnerstag auf der Hauptversammlung, die wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge virtuell stattfand.

