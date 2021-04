Berlin (ots) - Das Wiener Start-Up testFRWD (https://www.testfrwd.me/) bringt den ersten digitalisierten COVID-19 PCR-Labor-Selbsttest nach Deutschland, mit dem Ziel die lokalen Testkapazitäten durch Dezentralisierung massiv zu erhöhen, den Prozess zu vereinfachen und im nächsten Schritt Gastronomie, Handel, Kultur- & Sportevents sicher zu öffnen.Wien macht es vor: "Alles gurgelt! (http://www.allesgurgelt.at)" Das weltweit erste PCR-Massen-Testprogramm begann mit ausgewählten Schulen, Betrieben und Organisationen. Seit dem 26. März 2021 bekommt jeder der in Wien lebt oder arbeitet bis zu vier kostenlose PCR-Probeentnahme-Sets pro Woche! Mit einer Laborkapazität von 200.000 Test pro Tag und einer möglichen Ausweitung auf 2 Millionen Tests pro Woche, allein in Wien, nimmt Österreich hier eine weltweite Vorreiterrolle in der Bekämpfung der Pandemie ein.Gemeinsam mit dem Hersteller Lead Horizon (https://www.lead-horizon.com/) und dem Deutschen Vertriebspartner Procuras (https://procur-as.de/) bringt testFRWD (https://www.testfrwd.me/) dieses Erfolgsmodell auch auf den Deutschen Markt.Das zum Patent angemeldete, CE-zertifizierte Probeentnahme Set weist eine Sensitivität / Spezifität von 99% auf - weit höher als die der Antigen-Schnelltests.Es ist das weltweit einzige PCR COVID-19 Probeentnahme-Set mit digitaler Personen-Identifikation, das von zu Hause aus völlig schmerzfrei (60 Sekunden Mundspülung), ohne medizinisches Fachpersonal und ohne dem Aufbau logistisch schwieriger Teststraßen durchgeführt werden kann.Der Test wird in wenigen Schritten durchgeführt: Nach einer digitalen Registrierung und persönlichen Identifizierung inkl. Personalausweis-Scan vor dem Computer oder mit dem Smartphone dokumentiert ein ausgeklügelter Gesichtserkennungs-Algorithmus wer den Test verwendet. Das Ergebnis ist innerhalb 24 Stunden nach Ankunft im Labor per App verfügbar: VIDEOANLEITUNG (https://youtu.be/5Wn5uj_mcFc)Positiv-Ergebnisse werden automatisch an die Gesundheitsämter übermittelt. Eine in Deutschland durchgeführte klinische Studie sowie eine parallele Feldstudie weisen auf einen validen Prozessablauf hin. Das somit, weltweit erste, validierte Heimtest-Ergebnis wird als internationales Reisezertifikat anerkannt, Zulassung für Eintrittstests, inkl. API Schnittstelle für Zutrittskontrollsysteme, Track & Tracing Apps und Grüner Pass Kompatibilität.Aktuell wird an der Anbindung eines flächendeckenden Labor-Netzwerkes inklusive Aufstockung bestehender Kapazitäten gearbeitet.Offizielle Markteinführung ende April - Vorbestellung ab sofort möglich unter order@procur-as.deDE- Informationsmaterial www.testFRWD.de (https://testfrwd.de/)Pressekontakt:testFRWD international PR managerAlexa Gansera - Berlin, Germany+49(0)1634099099press@testFRWD.meOriginal-Content von: testFRWD Gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154602/4879618