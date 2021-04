Kirkland Lake Gold (NYSE KL / WKN A2DHRG) hat einen neuen Minenplan für die Betriebsdauer (Life of Mine Plan / LOMP) seiner Goldmine Detour Lake in Kanada veröffentlicht. Demzufolge soll Detour Lake von 2021 bis 2024 zwischen 680.000 und 720.000 Unzen Gold pro Jahr fördern, bevor der Ausstoß 2025 auf 800.000 Unzen des gelben Metalls steigt. In der Folge würde laut Plan die Produktion drei Jahre nacheinander sinken, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...