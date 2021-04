Aufgrund von Ostern ist die Börse in Oslo bereits seit Mittwochmittag geschlossen. Nichtsdestotrotz kann das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel mit einem neuen Auftrag aus Kanada aufwarten. Auf der Handelsplattform Tradegate legt der Anleger-Liebling 1,8 Prozent auf 2,55 Euro zu und setzt damit die Erholungsbewegung fort.Dem Vernehmen nach hat Nel den Zuschlag für eine weitere Wasserstofftankstelle in Kanada erhalten. Auftraggeber ist HTEC, die Anlage soll in der Provinz Quebec errichtet werden ...

