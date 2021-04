Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Markt für Bankanleihen setzt sich die vorösterliche Ruhe fort, so die Analysten der Helaba.Emissionen habe es nicht gegeben und auch am Sekundärmarkt seien die Aktivitäten überschaubar. Das Umfeld sei aber günstig und von einer erhöhten Risikoaversion nichts zu spüren. Im Gegenteil: Der ITRAXX Senior Financials sei gesunken - ebenso wie die Differenz zwischen dem Euro-Swapsatz und der 10-jährigen Bundrendite. Sorgen vor einem Anstieg der Kreditausfälle scheine es trotz des schleppenden Impffortschritts in Europa nicht zu geben. Die Bankbranche sei auf schwierige Zeiten gut vorbereitet. ...

