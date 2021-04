Das Dortmunder Unternehmen adesso SE (DE000A0Z23Q5) konnte seinen profitablen Expansionskurs auch im Jahr 2020 fortsetzen, wobei der IT-Dienstleister auch von dem Trend zur beschleunigten Digitalisierung profitieren konnte. Wie die Firma jetzt mitteilte, zogen die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf 523 Millionen Euro an, womit die Westfalen deutlich schneller als die Branche insgesamt wachsen konnten. Gleichzeitig schraubten die Westfalen den Nettogewinn um 20 % auf 20.9 Millionen nach oben.Zwar waren die NRWler ebenfalls von der Corona-Pandemie betroffen, weshalb insbesondere im zweiten Quartal 2020 einige negative Effekte verzeichnet werden mussten. Allerdings setzten viele Unternehmensklienten in den Ausbau ihrer IT-Infrastruktur, um ihren Mitarbeitern noch bessere Möglichkeiten zur Nutzung des Home-Office zu schaffen. Dank der insgesamt relativ hohen Investitionsbereitschaft konnte adesso bis auf eine Ausnahme in allen adressierten Kundenbranchen ein höheres Umsatzvolumen erzielen und in den Sparten Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung besonders deutlich zulegen. Als herausfordernd erwies sich lediglich das Geschäft mit der Automobilbranche, wobei diese wegen des Wandels hin zur Elektromobilität phasenweise aussergewöhnlich stark unter Druck stand.

Den vollständigen Artikel lesen ...