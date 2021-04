Köln (ots) - Die rund 5.500 REWE- und PENNY-Märkte verkaufen bundesweit Selbsttests zum Preis von 4,99 Euro. Nach der ersten Versorgung der Märkte werden weitere Lieferungen in den kommenden Wochen eintreffen. Insgesamt beläuft sich das Volumen dann auf mehrere Millionen Tests."Selbsttests sind eine bedeutende Säule im Rahmen der nationalen Bekämpfung der Pandemie. Daher haben wir als einer der ersten Lebensmittelhändler in Deutschland bereits seit dem 12. März erste Kontingente bei REWE im Verkauf. Uns war es nun wichtig, das Angebot vor den Osterfeiertagen deutlich aufzustocken. Aktuell haben wir fast 1,5 Millionen Tests in die REWE- und PENNY-Märkte geliefert. Weitere Mengen folgen, damit sich REWE- und PENNY-Kunden bis auf weiteres bequem beim täglichen Einkauf mit Selbsttests versorgen können", so Hans-Jürgen Moog, Bereichsvorstand der REWE Group.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 23 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/4879729