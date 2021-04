(shareribs.com) London 01.04.2021 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche nur noch leicht gesunken. Die Förderung stieg leicht. In den Verhandlungen der OPEC+ Staaten zeigt sich eine uneinheitliche Haltung zu den Förderkürzungen. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 26. März um 0,9 Mio. auf 501,8 Mio. Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...