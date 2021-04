Märkte am Donnerstag: DAX über 15.100 Punkte - Neue Kursfantasie bei Tesla

Am letzten Handelstag vor dem langen Oster-Wochenende ist der DAX mit einem neuen Rekord in den Handel gestartet. Zwischenzeitlich ging es auf ein Allzeithoch bei 15.104 Punkte nach oben. Weitere historische Tops dürften wegen der starken Vorgaben von der Wall Street folgen. So ist der S&P 500 am Vortag ebenfalls auf ein neues Rekordhoch geklettert.

DAX +0,3% 15.055 MDAX +1,2% 32.110 TecDAX +1,0% 3.430 SDAX +1,1% 15.648 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.937

Delivery Hero: Vertrauensbeweis

Am Donnerstagmittag gibt es im DAX 21 Gewinner und neun Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Delivery-Hero-Aktie (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über drei Prozent nach oben.

Für Kaufdruck sorgte zuletzt die Meldung, dass die Beteiligungsgesellschaft Prosus (WKN: A2PRDK / ISIN: NL0013654783) als größter Eigner ihren Anteil an Delivery Hero ausgebaut hat. Die Prosus-Tochter MIH Food Holdings hält nach dem Kauf von rund 20,37 Millionen Aktien nun 24,99 Prozent an Delivery Hero und damit 8,18 Prozent mehr als zuvor.

Tesla: Rückenwind durch die US-Regierung

Bei den internationalen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) verfolgt. Zuletzt schien die Luft bei der Tesla-Aktie etwas raus zu sein. Doch das US-Infrastruktur-Paket der Biden-Regierung, das Förderungen für die E-Auto-Industrie miteinschließt, sorgt bei Tesla jetzt für neue Kursfantasie.

Den vollständigen Artikel lesen ...