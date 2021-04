Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) die eigenen Prognosen übertroffen und bei einem Umsatz von fast 218 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von 10,3 Mio. Euro erzielt. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Konzern die Risikovorsorge im Jahr 2020 deutlich nach oben gefahren. Hierbei handele es sich aber eher um zusätzliche Sicherheitspuffer. In Summe führe die Risikovorsorge zu Mehrbelastungen von rund 6 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund erscheine den Analysten das vorgelegte Zahlenwerk in einem anderen Licht. Im Segment Produktionsmanagement zeige sich bereits der Erfolg der partnerfähigen Konzernplattform, wodurch trotz Umsatzrückgang eine Verbesserung der Marge auf 12,0 Prozent (zuvor: 10,7 Prozent) erreicht worden sei. Dagegen liege die EBIT-Marge im Segment Energiemanagement erst bei 5,0 Prozent. Nach Meinung des Analysten sei PSI für die kommenden Jahre hervorragend positioniert. Die Pandemie habe vielen Unternehmen die Wichtigkeit der Digitalisierung vor Augen geführt, was der Gesellschaft zusätzliches Geschäftspotenzial eröffne. Aber auch bei den Themen Klima und Verkehrspolitik verfüge PSI über passende Lösungen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 31,50 Euro (zuvor: 28,50 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".

