Die Aktien von Atos geraten am Donnerstag deutlich unter DruckAtos SE-Aktien brechen um 14,64 Prozent auf 56,78 Euro an der EURONEXT ein. Hier belastet die Nachricht, dass der französische IT-Konzern sich mit Buchungsfehlern bei zwei US-Tochterfirmen konfrontiert sieht. Wie Atos mitteilte, haben ihre Wirtschaftsprüfer bei den beiden Tochterfirmen Atos IT Solutions and Services Inc. und Atos IT Outsourcing Services LLC Mängel in der Finanzberichterstattung entdeckt. Die Töchter trugen 2020 ...

