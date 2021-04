Mehr als 50 Jahre Erfahrung hat der Fondsmanager, Vermögensverwalter und Autor Gottfried Heller an den Finanzmärkten gesammelt. Wir haben den Börsen-Altmeister gefragt, was ihn an der Branche fasziniert, wie ihn die Zeit in Amerika bis heute prägt und wie sich die alte Börsenwelt von der heutigen unterscheidet. Von Isabell Walter

Den vollständigen Artikel lesen ...