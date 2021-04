(shareribs.com) Frankfurt / New York 01.04.2021 - Technologiewerte bewegen sich im deutschen Handel nach oben. SMA Solar klettern kräftig. An der Wall Street konnte die NASDAQ gestern deutlich zulegen, Tesla weiten vorbörslich ihre jüngsten Kursgewinne aus. Der DAX verbessert sich am Mittag um 0,4 Prozent auf 15.064 Punkte, gestützt von Delivery Hero, MTU Aero. Auf der anderen Seite stehen Daimler, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...