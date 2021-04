Den Haag (www.fondscheck.de) - NN Investment Partners (NN IP) hat mit dem NN (L) Sovereign Green Bond (ISIN WKN ) einen neuen Fonds aufgelegt und ergänzt damit das Green-Bonds-Angebot, so NN IP in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser Fonds ist der erste Staatsanleihen-Fonds, der durch die von ihm finanzierten Projekte einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben will. Er erweitert die bestehende Palette der grünen Anleihefonds von NN IP und wendet den gleichen Investmentansatz wie der NN (L) Green Bond Fonds (ISIN LU1536922468/ WKN A2N64N) an, jedoch mit einem speziellen Fokus auf Staatsanleihen und anderen öffentlichen Anleihetiteln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...