In den letzten Tagen haben mehrere Analysten ihre Kursziele für die Porsche-Aktie nach oben geschraubt. Die UBS zum Beispiel sieht Potenzial bis 120 Euro. Am Donnerstag legt Goldman Sachs noch eine Schippe drauf…Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche SE von 83 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Rally der Volkswagen-Aktien im vergangenen Monat sei die Einstiegsgelegenheit in die Porsche-Papiere nun attraktiv, schrieb Analyst George Galliers ...

