An der deutschen Börse liegt die Aktie von TAG Immobilien zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 24,62 Euro. Ein Kursplus in Höhe von 28 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von TAG Immobilien. Die Aktie notierte zuletzt bei 24,62 Euro. Gegenüber dem MDAX liegt die Aktie von TAG Immobilien damit im Hintertreffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...