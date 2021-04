In der Hoffnung auf einen Wachstumsschub beim wichtigen Handelspartner USA strömen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte. Der Dax stieg am Donnerstag um bis zu 0,6 Prozent und markierte mit 15.104,14 Punkten zum dritten Mal binnen vier Tagen ein Rekordhoch. Der EuroStoxx50 kletterte um 0,5 Prozent auf ein 13-Jahres-Hoch von 3940,28...

