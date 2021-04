Hamburg (www.fondscheck.de) - Zum vierten Mal in Folge wurde Berenberg bei den GlobalCapital ECM Awards als "Best Bank for Small Cap Equity Markets" ausgezeichnet, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die prestigeträchtige Auszeichnung von GlobalCapital würdigt das kontinuierliche Wachstum der Berenberg-Plattform in den globalen Kapitalmärkten. ...

